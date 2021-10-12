Около девяти тысяч гостей, дискотека, концерт, колесо и техно-развлечения – Илон Маск и компания гуляли на широкую ногу.

На открытии Илон Маск произнес приветственную речь на немецком и пообещал, что в будущем на территории первого европейского предприятия Tesla появится вокзал, а возможно и пивоварня. Да, Tesla собирается выпускать новый продукт для местного рынка – пиво.

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На заводе Giga-Berlin будут выпускать кроссоверы Tesla Model Y и аккумуляторы для них. На предприятии будет работать около 12 тысяч рабочих. Пока фабрика не получила разрешения на работу – конвейеры должны запустить в ноябре. Покупатели начнут получать немецкие Model Y уже в декабре.

К концу следующего года еженедельный объем производства должен вырасти с пяти до десяти тысяч электромобилей; плановый объем полной мощности фабрики – 500 тысяч автомобилей в год. Здесь для них будут делать батареи из ячеек нового типоразмера 4680, которые сейчас выпускают на экспериментальной фабрике в Калифорнии. Новые блоки аккумуляторов позволят снизить общую массу машин и увеличить запас хода.

Фото: открытие "Гигафабрики" Tesla под Берлином / Tesla

Дизайн Tesla Model Y с берлинской фабрики должен несколько отличаться от американской модели. В ходе специального обновления кроссовер получит новые адаптивные фары – на открытии завода с помощью этих фар были созданы световые надписи TESLA на стене.

Ранее стало известно, что штаб-квартира компании Tesla переедет из калифорнийского Пало-Альто до техасского Остину. При этом первый автозавод компании, расположенный во Фримонте, не только продолжит свою работу, но и вполовину увеличит мощности.