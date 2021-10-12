Близько дев'яти тисяч гостей, дискотека, концерт, оглядове колесо та техно-розваги – Ілон Маск та компанія гуляли на широку ногу.

На відкритті Ілон Маск виголосив привітальну промову німецькою та пообіцяв, що в майбутньому на території першого європейського підприємства Tesla з'явиться вокзал і, а можливо й пивоварня. Так, Tesla збирається випускати новий продукт для місцевого ринку – пиво.

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На заводі Giga-Berlin випускатимуть кросовери Tesla Model Y та акумулятори для них. На підприємстві працюватиме близько 12 тисяч робочих. Поки що фабрика не отримала дозволу на роботу – конвеєри мають запустити у листопаді. Покупці почнуть отримувати німецькі Model Y вже у грудні.

До кінця наступного року щотижневий обсяг виробництва має вирости з п'яти до десяти тисяч електромобілів; плановий обсяг повної потужності фабрики – 500 тисяч автомобілів на рік. Тут же для них будуть робити батареї з осередків нового типорозміру 4680, які зараз випускають на експериментальній фабриці в Каліфорнії. Нові блоки акумуляторів дозволять знизити загальну масу машин і збільшити запас ходу.

Фото: відкриття “Гігафабрики” Tesla під Берліном / Tesla

Дизайн Tesla Model Y з берлінської фабрики повинен дещо відрізнятись від американської моделі. В ході спеціального оновлення кросовер отримає нові адаптивні фари – на відкритті заводу за допомогою цих фар було створено світлові написи TESLA на стіні.

Раніше стало відомо, що штаб-квартира компанії Tesla переїде з каліфорнійського Пало-Альто до техаського Остіну. При цьому перший автозавод компанії, розташований у Фрімонті, не лише продовжить свою роботу, але й вполовину збільшить потужності.