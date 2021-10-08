Ілон Маск заявляє, що головний офіс компанії переїде з Пало-Альто у Каліфорнії до Остіна у штаті Техас, хоча виробник електромобілів продовжуватиме розширювати свої потужності на старому місці.

Генеральний директор Ілон Маск не назвав термінів для цього кроку в четвер увечері, коли він звернувся до акціонерів компанії на щорічних зборах Tesla. Головною причиною переїзду названо затори, які заважають офісним працівникам добиратись на роботу. А трафік на дорогах виник через підвищення престижу регіону та збільшення населення внаслідок розміщення штаб-квартир та виробництв нових компаній.

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Маск зазначив, що вартість житла в районі затоки також виросла через підвищення престижу регіону, що ускладнює можливість придбання будинків для багатьох співробітників. Тож вони змушені селитись далі від роботи, а це виливається у тривалі щоденні поїздки.

Минулого року технологічний гігант Oracle вирішив перенести свою штаб-квартиру з Кремнієвої долини в Остін, заявивши, що цей крок дасть його працівникам більше гнучкості щодо того, де і як вони працюють.

“Ми вже розселяємо працівників настільки далеко, наскільки це можливо, але існує межа”, – заявив Маск. “Уточню: ми продовжимо розширювати нашу діяльність у Каліфорнії. Ми не покидаємо Каліфорнію”.

Маск підкреслив, що планує розширити завод компанії у Фрімонті в штаті Каліфорнія, де будуються автомобілі Tesla Model S і Model X. Планується збільшити виробництво на 50%. Оголошення ж було зроблене на заводі Tesla в Остіні, де його зустріли оплесками.

Минулого тижня Tesla заявила, що в третьому кварталі цього року вона поставила покупцям 241 300 електромобілів, що є рекордною цифрою, попри дефіцит комп'ютерних чіпів.

“Ми повинні подолати найсерйозніший дефіцит ланцюга постачальників у 23 році”, – сказав він. “Я вірю, що ми впораємось”.