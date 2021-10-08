Илон Маск заявляет, что головной офис компании переедет из Пало-Альто в Калифорнию в Остин в штате Техас, хотя производитель электромобилей будет продолжать расширять свои мощности на старом месте.

Генеральный директор Илон Маск не назвал сроки для этого шага в четверг вечером, когда он обратился к акционерам компании на ежегодном собрании Tesla. Главной причиной переезда названы пробки, которые мешают офисным работникам добираться на работу. А трафик на дорогах возник, из-за повышения престижа региона и увеличения населения, после размещения штаб-квартир и производств новых компаний.

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Маск отметил, что стоимость жилья в районе залива также выросла, из-за повышения престижа региона, что затрудняет возможность приобретения домов для многих сотрудников, из-за чего они вынуждены селиться дальше от работы, а это выливается в длительные ежедневные поездки.

В прошлом году технологический гигант Oracle решил перенести свою штаб-квартиру из Кремниевой долины в Остин, заявив, что этот шаг даст его сотрудникам больше гибкости в отношении того, где и как они работают.

” Мы уже расселяем работников настолько далеко, насколько это возможно, но существует предел", – заявил Маск. “Уточню: мы продолжим расширять нашу деятельность в Калифорнии. Мы не покидаем Калифорнию”.

Маск подчеркнул, что планирует расширить завод компании во Фримонте в штате Калифорния, где строятся автомобили Tesla Model S и Model X. Планируется увеличить производство на 50%. Объявление же было сделано на заводе Tesla в Остине, где его встретили аплодисментами.

На прошлой неделе Tesla заявила, что в третьем квартале этого года она поставила покупателям 241 300 электромобилей, что является рекордной цифрой, несмотря на дефицит компьютерных чипов.

“Мы должны преодолеть самый серьезный дефицит цепи поставщиков в 23 году”, – сказал он. “Я верю, что мы справимся”.