Сейчас завод в штате Огайо принадлежит бренду Lordstown Motors, но оператором производства станет компания Foxconn, которая будет выпускать электромобили под маркой Lordstown и под собственным брендом.

Тайваньская компания Hon Hai Technology Group, более известная как Foxconn, и американский производитель электромобилей Lordstown Motors достигли договоренностей о совместной работе над электромобилями на заводе в Огайо.

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Foxconn – компания, которая производит Apple iPhone по заказу американского бренда, приобретет акции своего нового партнера на 50 миллионов долларов, а также заплатит ему еще 230 миллионов долларов, чтобы выкупить все предприятие, за исключением сборочной и упаковочной линий, прав на интеллектуальную собственность и некоторых других активов.

Lordstown Motors будет оплачивать долгосрочную аренду части объекта для своих сотрудников, а Foxconn будет руководить производством электрических пикапов Lordstown Endurance с апреля 2022 года. Параллельно с Endurance на конвейер завода Lordstown станет и электромобиль под собственным брендом Foxconn. Пока последний лишь обнародовал название своего автомобильного бренда – Foxtron.

Соглашение принесет пользу обеим компаниям: для Foxconn это возможность иметь производственную базу в США, а для Lordstown Motors – наконец начать массовое производство своего первого автомобиля. По разным причинам старт производства электрического пикапа Lordstown Endurance много раз откладывался. Кроме того, в соглашении сказано, что в Огайо Foxconn также будет выпускать что-то для бренда Fisker, но не уточняется, что именно.

Ранее завод Lordstown принадлежал General Motors и был основным производственным центром для Chevrolet Cruze.

Фото: электрический пикап Lordstown Endurance / Lordstown Motors