Great Wall Motors (GWM) рассматривает возможность перекупить крупнейший автозавод Nissan в Европе, расположенный в Барселоне, что поможет ему закрепиться на европейском рынке.

Испанское правительство готово поддержать китайского инвестора, сообщает Reuters, поскольку сейчас производственная площадка простаивает, из-за решения Nissan закрыть все предприятия в Испании, а Great Wall обеспечит сохранение рабочих мест.

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Производственный комплекс в Барселоне включает три завода, на которых работает около трех тысяч человек, а еще около 20 тысяч рабочих мест связаны с площадкой опосредованно. По данным Reuters, завод альянса Renault-Nissan может перейти к Great Wall, а другие две площадки заинтересовали местного производителя электромотоциклов Silence и компанию QEV Technologies, которая разрабатывает автомобили для других производителей, в том числе шведские грузовики Inzile и британские Volta.

Если сторонам не удастся договориться и производственный комплекс в Барселоне будет закрыт, город потеряет 1 600 прямых рабочих мест. Остальные пострадают в меньшей степени, поскольку Nissan внедрил меры, которые снизят негативные последствия закрытия завода.

Предприятие в Барселоне выпускает среднеразмерные пикапы Nissan Navara, спрос на которые постоянно падал, что и привело к решению о закрытии.

Фото: производство Nissan в Барселоне / Reuters, Carscoops