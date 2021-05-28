Публичный дебют новинки состоится в Милане между 7–11 июня.

В начале июня итальянцы смогут не только увидеть, но и протестировать 16-тонный электрический грузовик Volta Zero от лондонского стартапа Volta Trucks. Он предназначен для работы в городах и способен перевозить 8,6 тонн груза.

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Volta Trucks анонсировала свой электрический грузовик в конце 2020 года, а теперь готова явить его миру. По данным компании, это первый в мире полностью электрический 16-тонный грузовик. Главными преимуществами своего продукта производитель называет улучшенную безопасность водителя и уменьшение выбросов углерода.

У Volta Zero сиденье для водителя ниже, чем у обычных грузовиков, и покрыт большими стеклянными панелями для улучшенной обзорности на 220 градусов. Кузов автомобиля имеет внешние панели, которые биологически разлагаются, а батареи в грузовике используются литиевые железофосфатные, без драгоценных металлов в составе. Аккумуляторы имеют емкость от 150 до 225 кВт-ч. Запас хода грузовика составляет от 150 до 200 километров.

Фото: Volta Zero / Volta Trucks

Дебют Volta Zero состоится в Милане с 7 по 11 июня, где операторы автопарков, а также розничные клиенты будут иметь возможность протестировать грузовик. До этого Volta Zero уже успели протестировать во Франции и Испании, где электрический грузовик был испытан в более чем 600 индивидуальных демонстрациях.

Первые заказчики начнут получать Volta Zero до конца этого года. Volta Trucks объявила, что планирует выпустить четыре различных модели электрических коммерческих автомобилей, чтобы увеличить прогнозируемые объемы продаж до более чем 27 000 к 2025 году.