Публічний дебют новинки відбудеться у Мілані між 7–11 червня.

На початку червня італійці зможуть не лише побачити, а й протестувати 16-тонну електричну вантажівку Volta Zero від лондонського стартапу Volta Trucks. Вона призначена для роботи в містах і здатна перевозити 8,6 тонни вантажу.

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Volta Trucks анонсувала свою електричну вантажівку наприкінці 2020 року, а тепер готова явити її світу. За даними компанії, це перша у світі повністю електрична 16-тонна вантажівка. Головними перевагами свого продукту виробник називає покращену безпеку водія та зменшення викидів вуглецю.

Volta Zero має нижче сидіння для водія, ніж звичайні вантажівки, і покритий великими скляними панелями для покращеної оглядовості на 220 градусів. Кузов автомобіля має зовнішні панелі, які біологічно розкладаються, а батареї у вантажівці використовуються літієві залізофосфатні, без дорогоцінних металів у складі. Акумулятори мають ємність від 150 до 225 кВт-год. Запас ходу вантажівки становить від 150 до 200 кілометрів.

Фото: Volta Zero / Volta Trucks

Дебют Volta Zero відбудеться в Мілані з 7 по 11 червня, де оператори автопарків, а також роздрібні клієнти матимуть можливість протестувати вантажівку. До цього Volta Zero вже встигли протестувати у Франції та Іспанії, де електрична вантажівка була випробувана в більш ніж 600 індивідуальних демонстраціях.

Перші замовники почнуть отримувати Volta Zero до кінця цього року. Volta Trucks оголосила, що планує випустити чотири різних моделі електричних комерційних автомобілів, щоб збільшити прогнозовані обсяги продажів до більш ніж 27 000 до 2025 року.