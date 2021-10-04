Great Wall Motors (GWM) розглядає можливість перекупити найбільший автозавод Nissan у Європі, розташований в Барселоні, що допоможе йому закріпитись на європейському ринку.

Іспанський уряд готовий підтримати китайського інвестора, повідомляє Reuters, оскільки зараз виробничий майданчик простоює, через рішення Nissan закрити усі підприємства в Іспанії, а Great Wall забезпечить збереження робочих місць.

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Виробничий комплекс у Барселоні включає три заводи, на яких працює близько трьох тисяч осіб, а ще близько 20 тисяч робочих місць пов'язані з майданчиком опосередковано. За даними Reuters, завод альянсу Renault-Nissan може перейти до Great Wall, а інші два майданчики зацікавили місцевого виробника електромотоциклів Silence та компанію QEV Technologies, яка розробляє автомобілі для інших виробників, в тому числі шведські вантажівки Inzile та британські Volta.

Якщо сторонам не вдасться домовитись і виробничий комплекс у Барселоні буде закрито, місто втратить 1600 прямих робочих місць. Решта постраждають меншою мірою, оскільки Nissan впровадив заходи, які знизять негативні наслідки закриття заводу.

Підприємство у Барселоні випускає средньорозмірні пікапи Nissan Navara, попит на які постійно падав, що і призвело до рішення про закриття.

Фото: виробництво Nissan у Барселоні / Reuters, Carscoops