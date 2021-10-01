Видання What Car? оголосило переможців рейтингу Used Car of the Year, в якому головний титул забрав Peugeot 5008.
Попит на вживані автомобілі цього року стрімко зростав, через дефіцит компонентів електроніки на заводах виробників та затримки з випуском нових авто. Через це, боротьба за перше місце у щорічному рейтингу What Car? цього разу була особливо запеклою.
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Сотні тисяч машин не зійдуть цього року з конвеєрів, величезні партії автомобілів стоять на парковках заводів в очікуванні докомплектації, затримки вже розтягнулись на рік, тому багато покупців звертають увагу на ринок вживаних автомобілів.
Експерти What Car? кажуть, що високі шанси на перемогу цього року мали BMW 530e – “класний та ефективний розкішний гібридний автомобіль, який пропонує відмінне співвідношення ціни та якості”, та універсал Skoda Octavia Estate попереднього покоління, який у Британії можна купити за 10 тисяч фунтів стерлінгів.
Але врешті одна машина виявилась “на голову вищою за всіх інших”, і це був Peugeot 5008. Протягом трьох років з моменту прем’єри, цьому кросоверу вдавалось ставати “Автомобілем року” серед нових автомобілів на ринку, за версією What Car?, тому не дивно, що кращим вживаним автомобілем також було визнано французький кросовер.
Окрім головного переможця, What Car? також називає кращі вживані авто в кожному класі. Ось цьогорічні переможці:
Міський автомобіль – Kia Picanto
Компактний автомобіль – Skoda Fabia (2015-донині)
Компактний кросовер – Seat Arona
Спортивний хетчбек – Ford Fiesta ST
Сімейний автомобіль – Audi A3
Сімейний кросовер – Skoda Karoq
Великий кросовер – Peugeot 5008 (2017-донині)
Представницький автомобіль – Audi A4
Універсал – Skoda Octavia Estate
Мінівен – Volkswagen Touran
Люксовий автомобіль – BMW 5 Series
Люксовий кросовер – Audi Q7
Гібридний автомобіль – BMW 530e
Електромобіль – Renault Zoe
Купе / кабріолет – BMW 4 Series Gran Coupé
Високопродуктивний автомобіль – Mercedes-AMG E63
Спортивний автомобіль – BMW i8
Кращий сервіс для придбання сертифікованих вживаних автомобілів – Volkswagen Approved Used (також відзначаються гарні умови програм DS Certified та Toyota/Lexus Relax)