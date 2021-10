Видання What Car? оголосило переможців рейтингу Used Car of the Year, в якому головний титул забрав Peugeot 5008.

Попит на вживані автомобілі цього року стрімко зростав, через дефіцит компонентів електроніки на заводах виробників та затримки з випуском нових авто. Через це, боротьба за перше місце у щорічному рейтингу What Car? цього разу була особливо запеклою.

Дізнайтесь також: Продажі електрокарів та плагін-гібридів у Євросоюзі вперше обігнали дизельні машини

Сотні тисяч машин не зійдуть цього року з конвеєрів, величезні партії автомобілів стоять на парковках заводів в очікуванні докомплектації, затримки вже розтягнулись на рік, тому багато покупців звертають увагу на ринок вживаних автомобілів.

Експерти What Car? кажуть, що високі шанси на перемогу цього року мали BMW 530e – “класний та ефективний розкішний гібридний автомобіль, який пропонує відмінне співвідношення ціни та якості”, та універсал Skoda Octavia Estate попереднього покоління, який у Британії можна купити за 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Але врешті одна машина виявилась “на голову вищою за всіх інших”, і це був Peugeot 5008. Протягом трьох років з моменту прем’єри, цьому кросоверу вдавалось ставати “Автомобілем року” серед нових автомобілів на ринку, за версією What Car?, тому не дивно, що кращим вживаним автомобілем також було визнано французький кросовер.

Окрім головного переможця, What Car? також називає кращі вживані авто в кожному класі. Ось цьогорічні переможці:

Міський автомобіль – Kia Picanto



Компактний автомобіль – Skoda Fabia (2015-донині)



Компактний кросовер – Seat Arona



Спортивний хетчбек – Ford Fiesta ST



Сімейний автомобіль – Audi A3



Сімейний кросовер – Skoda Karoq



Великий кросовер – Peugeot 5008 (2017-донині)



Представницький автомобіль – Audi A4



Універсал – Skoda Octavia Estate



Мінівен – Volkswagen Touran



Люксовий автомобіль – BMW 5 Series



Люксовий кросовер – Audi Q7



Гібридний автомобіль – BMW 530e



Електромобіль – Renault Zoe



Купе / кабріолет – BMW 4 Series Gran Coupé



Високопродуктивний автомобіль – Mercedes-AMG E63



Спортивний автомобіль – BMW i8



Кращий сервіс для придбання сертифікованих вживаних автомобілів – Volkswagen Approved Used (також відзначаються гарні умови програм DS Certified та Toyota/Lexus Relax)