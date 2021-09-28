Історичний момент у показниках реєстрацій нових автомобілів було зафіксовано у серпні.

За даними JATO Europe, у Європі продажі повністю електричних та плагін-гібридних автомобілів вперше в історії обігнали автомобілі з дизельним двигуном.

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Комбінована кількість електротранспорту склала 21-відсоткову частку в обсягу проданих у серпні автомобілів, налічуючи 151 737 реєстрацій. Показник дизельних автомобілів – 20 відсотків і 141 635 проданих автомобілів.

Автомобілі з бензиновими моторами все ще мають найбільшу частку в показниках продажів – 56 відсотків, але вона поступово зменшується.

Щоб отримати уявлення про величезний ріст попиту на електромобілі, зазначимо, що з січня по серпень 2021 року електрокарів та плагін-гібридів було продано 1,32 млн одиниць, тоді як за той же період 2020 року було продано скромні 158 300 одиниць.

Бестселер серед повністю електричних моделей у серпні був Volkswagen ID.3, вже другий місяць поспіль. Друге місце за Tesla Model 3, а на третьому розташувався Volkswagen ID.4.

Що стосується плагін-гібридів, перше місце утримує кросовер Ford Kuga, за яким розташувались Mercedes-Benz GLC та BMW 3 Cерії PHEV.

Загальна кількість реєстрацій нових автомобілів у серпні на європейському ринку становила 713 714 одиниць. Це на 18 відсотків нижче, ніж у 2020 році, на 33 відсотки менше, ніж у 2019 році, і є найнижчим показником з 2014 року. На падіння, очевидно, впливає нестача чіпів, що спричиняє великий період очікування більшості нових автомобілів, повертаючи покупців на ринок вживаних автомобілів.

Попри на проблеми з наявністю, Dacia Sandero виявилася справжнім хітом, залишаючись на першому місці другий місяць поспіль, ставши п’ятим за популярністю автомобілем цього року. Volkswagen Golf посів друге місце, а у дзеркалі заднього виду у нього Toyota Yaris, Dacia Duster та Volkswagen T-Roc.