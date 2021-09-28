Исторический момент в показателях регистраций новых автомобилей был зафиксирован в августе.

По данным JATO Europe, в Европе продажи полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей впервые в истории обогнали автомобили с дизельным двигателем.

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Комбинированное количество электротранспорта составило 21-процентную долю в объеме проданных в августе автомобилей, насчитывая 151 737 регистраций. Показатель дизельных автомобилей – 20 процентов и 141 635 проданных автомобилей.

Автомобили с бензиновыми моторами все еще имеют наибольшую долю в показателях продаж – 56 процентов, но она постепенно уменьшается.

Чтобы получить представление об огромном росте спроса на электромобили, отметим, что с января по август 2021 года электрокаров и плагин-гибридов было продано 1,32 млн единиц, тогда как за тот же период 2020 года были проданы скромные 158 300 единиц.

Бестселлером среди полностью электрических моделей в августе был Volkswagen ID.3, уже второй месяц подряд. Второе место за Tesla Model 3, а на третьем расположился Volkswagen ID.4.

Что касается плагин-гибридов, первое место удерживает кроссовер Ford Kuga, за которым расположились Mercedes-Benz GLC и BMW 3 серии PHEV.

Общее количество регистраций новых автомобилей в августе на европейском рынке составило 713 714 единиц. Это на 18 процентов ниже, чем в 2020 году, на 33 процента меньше, чем в 2019 году, и является самым низким показателем с 2014 года. На падение, очевидно, влияет нехватка чипов, что влечет за собой большой период ожидания большинства новых автомобилей, возвращая покупателей на рынок подержанных автомобилей.

Несмотря на проблемы с наличием, Dacia Sandero оказалась настоящим хитом, оставаясь на первом месте второй месяц подряд, став пятым по популярности автомобилем этого года. Volkswagen Golf занял второе место, а в зеркале заднего вида у него Toyota Yaris, Dacia Duster и Volkswagen T-Roc.