Брутальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class и электрический хэтчбек Volkswagen ID3 украсили радужной окраской кузова, чтобы почтить разнообразие и инклюзии.

Бренд Mercedes-Benz использовал свою старую модель, как отправную точку для применения градиента в цветах радуги. А Volkswagen – наоборот, использовал для этого один из своих новейших автомобилей.

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Изменение цвета Mercedes-Benz G-Class начинается с розового оттенка на носу. Хотя, рельефный капот имеет зеленый оттенок для дополнительной яркости. Розовый дальше переходит в фиолетовый, градиент на дверях переходит от синего спереди к зеленому сзади. В конце корма желтого цвета. Черные колеса создают контраст.

Volkswagen пошел даже чуть дальше, чем просто окраска кузова. Электрический хэтчбек получил еще и особое название: PRID.3, в котором зашифрована и собственное название машины ID.3, и название движения PRIDE.

Pride – это пропаганда самоутверждения, достоинства, равенства и увеличение заметности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) как социальной группы.

В этом году Volkswagen впервые примет участие в фестивале Milton Keynes Pride Festival в Англии. К этому мероприятию электрический хэтчбек оделся соответственно – в камуфляж с цветами радуги. Также немецкий автопроизводитель выступает одним из спонсоров этого мероприятия.

Фото: Volkswagen PRID.3 / Volkswagen