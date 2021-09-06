Брутальний позашляховик Mercedes-Benz G-Class та електричний хетчбек Volkswagen ID3 прикрасили веселковим забарвленням кузову, щоб вшанувати різноманіття та інклюзію.

Бренд Mercedes-Benz використав свою найстарішу модель, як відправну точку для застосування градієнта у кольорах веселки. А Volkswagen – навпаки, використав для цього один зі своїх найновіших автомобілів.

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Зміна кольору Mercedes-Benz G-Class починається з рожевого відтінку на носі. Хоча, рельєфний капот має зелений відтінок для додаткової яскравості. Рожевий далі переходить у фіолетовий, градієнт на дверях переходить від синього спереду до зеленого ззаду. Нарешті, корма жовтого кольору. Чорні колеса створюють контраст.



Volkswagen пішов навіть трохи далі, ніж просто забарвлення кузову. Електричний хетчбек отримав ще й особливу назву: PRID.3, у якій зашифрована і власна назва машини ID.3, і назва руху PRIDE.

Pride – це пропаганда самоствердження, гідності, рівності та збільшення помітності лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів (ЛГБТ) як соціальної групи.

Цього року Volkswagen вперше візьме участь у фестивалі Milton Keynes Pride Festival в Англії. До цього заходу електричний хетчбек вбрався відповідно – у камуфляж з кольорами веселки. Також німецький автовиробник виступає одним зі спонсорів цього заходу.

Фото: Volkswagen PRID.3 / Volkswagen