Шведський автовиробник оголосив, що оздоблюватиме салони своїх електромобілів матеріалами з вторсировини та біоматеріалів. Подібне рішення прийняла і Skoda, та навіть показала такий екологічний інтер'єр.

Компанія Volvo вирішила повністю відмовитися від використання натуральної шкіри, але поки тільки в інтер'єрах електромобілів. Skoda ж поки лише досліджує різні еко-матеріали та обіцяє, що вони “з’являться в серійних автомобілях у найближчому майбутньому”, не уточнюючи чи мова йде про електрокари, чи про всі моделі.

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Сьогодні на тваринництво припадає 14 відсотків викидів парникових газів, а розширення пасовищ становить загрозу для лісів і призводить до втрати біорозмаїття. За планом компанії Volvo, до 2025 року чверть матеріалів внутрішнього оздоблення буде з переробленої та біологічної сировини. З 2030 року Volvo випускатиме лише електромобілі, а до 2040 року шведський бренд розраховує перейти на замкнутий цикл виробництва.

Альтернативою шкірі у Volvo бачать комбіновані матеріали на основі вовни та органічної сировини. Один з них називається Nordico, і розроблений самою Volvo. Це суміш з синтетичного текстилю, виготовлена з перероблених пластикових пляшок, біоматеріалів з екологічно чистих лісів Швеції та Фінляндії, а також коркового дерева – відходів виноробства.

Фото: інтер’єр електричного кросовера Volvo C40 Recharge / Volvo

Skoda, спільно з Технічним університетом в Ліберці, розробила екологічно чистий матеріал з м'якоті цукрових буряків. Новий матеріал поки не має власної назви, але Skoda вже подала заявку на його патент. Чеська марка обіцяє, що вже за кілька років цей матеріал почнуть застосовувати для оздоблення інтер'єрів, а поки представила демо-кар Octavia з таким салоном.

Крім матеріалів на основі буряку, салон Octavia споряджений ще одним незвичайним матеріалом – текстилем з волокон міскантусу, очерету, що росте в субтропічних і тропічних регіонах Африки та південної Азії.

Поки ці нові матеріали чекають на появу в серійних моделях Skoda, чеська марка вже використовує інші еко-дружні матеріали у своєму електричному кросовері Enyaq iV: синтетичну тканину, яка на 70% складається з перероблених пластикових пляшок та шкіру рослинного дублення.

Фото: демо-кар Skoda Octavia з інноваційними матеріалами оздоблення / Skoda