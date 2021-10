Издание What Car? объявило победителей рейтинга Used Car of the Year, в котором главный титул забрал Peugeot 5008.

Спрос на бывшие в употреблении автомобили в этом году стремительно рос, из-за дефицита компонентов электроники на заводах производителей и задержек с выпуском новых авто. Поэтому, борьба за первое место в ежегодном рейтинге What Car? на этот раз была особенно ожесточенной.

Сотни тысяч машин не сойдут в этом году с конвейеров, огромные партии автомобилей стоят на парковках заводов в ожидании докомплектации, задержки уже растянулись на год, поэтому многие покупатели обращают внимание на рынок бывших в употреблении автомобилей.

Эксперты What Car? говорят, что высокие шансы на победу в этом году имели BMW 530e – "классный и эффективный роскошный гибридный автомобиль, который предлагает отличное соотношение цены и качества", и универсал Skoda Octavia Estate предыдущего поколения, в Британии можно купить за 10 тысяч фунтов стерлингов.

Но в конце одна машина оказалась "на голову выше всех остальных", и это был Peugeot 5008. В течение трех лет с момента премьеры, этому кроссоверу удавалось становиться "Автомобилем года" среди новых автомобилей на рынке, по версии What Car?, поэтому неудивительно, что лучшим подержанным автомобилем также было признано французский кроссовер.

Кроме главного победителя, What Car? также называет лучшие подержанные авто в каждом классе. Вот в этом году победители:

Городской автомобиль – Kia Picanto



Компактный автомобиль – Skoda Fabia (2015-по сей день)



Компактный кроссовер – Seat Arona



Спортивный хетчбек – Ford Fiesta ST



Семейный автомобиль – Audi A3



Семейный кроссовер – Skoda Karoq



Тольшой кроссовер – Peugeot 5008 (2017-по сей день)



Представительский автомобиль – Audi A4



Универсал – Skoda Octavia Estate



Минивен – Volkswagen Touran



Люксовый автомобиль – BMW 5 Series



Люксовый кроссовер – Audi Q7



Гибридный автомобиль – BMW 530e



Электромобиль – Renault Zoe

Купе / кабриолет – BMW 4 Series Gran Coupé



Высокопроизводительный автомобиль – Mercedes-AMG E63



Спортивный автомобиль – BMW i8

Лучший сервис для приобретения сертифицированных автомобилей б – Volkswagen Approved Used (также отмечаются хорошие условия программ DS Certified и Toyota / Lexus Relax)