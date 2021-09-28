Американский производитель General Motors из-за нехватки чипов не закрыл заводы, а выпускает автомобили без них. Пока их нельзя продать, они ожидают микросхемы в поле.

Один из заводов концерна General Motors в городе Флинт штата Мичиган, несмотря на нехватку чипов для электронных систем автомобилей, продолжает выпускать пикапы Chevrolet. Машины практически готовы, но без определенных элементов с микросхемами.

Кстати General Motors хочет избавиться от поставщиков микрочипов

Компания надеется, что когда подвезут полупроводники, специалисты установят их в эти автомобили и пикапы поедут в автосалоны. Но кризис с микрочипами усиливается, а завод уже выпустил так много машин, что они не помещаются на заводских складах. Ведь мощность завода – тысяча автомобилей в сутки!

Тогда General Motors решил арендовать стоянку для них вблизи горы Моррис в том же штате Мичиган. Сотни новеньких машин стоят "мертвым грузом" и не могут ездить. Сколько они будут ждать запчасти с дефицитными чипами – неизвестно. Возможно, к тому времени они не станут металлоломом.

Напомним, что автопроизводители прогнозируют дефицит чипов до 2023 года.