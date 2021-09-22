Директор американской корпорации Мэри Барра считает, что работа с производителями микроэлектроники напрямую, без посредников, поможет устранить проблему дефицита компонентов, хотя бы частично.

Нет поставщиков – нет проблемы. Это может сработать, а может и нет. По неутешительным прогнозам, дефицит микрочипов продлится до 2023 года, поэтому автопроизводители ищут способы бороться с этим новым индустриальным вирусом и “вакцина” GM может быть не хуже других антикризисных решений.

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General Motors надеется, что, устранив поставщиков, удастся наладить прямые отношения с производителями чипов, что позволит концерну гораздо быстрее получать полупроводники, а следовательно уменьшить риск сбоев, которые влияют на производство.

Генеральный директор Мэри Барра признала, что глобальный дефицит чипов не исчезнет за одну ночь, но “проблема имеет решение”.

Компании General Motors, как и многим другим, пришлось временно приостанавливать работу некоторых своих заводов и выпуск даже самых популярных моделей из-за недостатка полупроводников. Кроме того, GM производила и продавала некоторые модели без систем старт-стоп, пытаясь уменьшить количество чипов, необходимых для каждого автомобиля.

По прогнозам аналитических компаний и боссов автоиндустрии, глобальный дефицит микроэлектроники будет еще хорошо ощутим в течение следующего года, а в 2023 году ситуация начнет стабилизироваться.