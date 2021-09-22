Директорка американської корпорації Мері Барра вважає, що робота з виробниками мікроелектроніки напряму, без посередників, допоможе усунути проблему дефіциту компонентів, хоча б частково.

Немає постачальників – немає проблеми. Це може спрацювати, а може й ні. За невтішними прогнозами, дефіцит мікрочіпів триватиме до 2023 року, тож автовиробники шукають способів боротись із цим новим індустріальним вірусом і “вакцина” GM може бути не гіршою за інші антикризові рішення.

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General Motors сподівається, що, усунувши постачальників, вдасться налагодити прямі відносини з виробниками чіпів, що дозволить концерну набагато швидше отримувати напівпровідники, а отже зменшити ризик збоїв, які впливають на виробництво.

Генеральний директор Мері Барра визнала, що глобальний дефіцит чіпів не зникне за одну ніч, але “проблема має розв’язання”.

Компанії General Motors, як і багатьом іншим, довелось тимчасово припиняти роботу деяких своїх заводів та випуск навіть найпопулярніших моделей, через нестачу напівпровідників. Крім того, GM виробляла та продавала деякі моделі без систем старт-стоп, намагаючись зменшити кількість чіпів, необхідних для кожного автомобіля.

За прогнозами аналітичних компаній та босів автоіндустрії, глобальний дефіцит мікроелектроніки буде ще добре відчутний протягом наступного року, а у 2023 році ситуація почне стабілізуватись.