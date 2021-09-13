Із нестачею напівпровідників не вийде впоратися і в наступному році.

Голова концерну Daimler Ола Калленіус заявив виданню Automotive News, що ситуація з дефіцитом напівпровідників збережеться у 2022 році, а менш напруженою може стати лише у 2023 році. Керівники інших топових виробників висловлюють схожі думки.

Дізнайтесь також: Експерти склали рейтинг якості китайських автомобілів

“Постачальники мікроелектроніки посилаються на структурні проблеми з попитом”, – розповів на Мюнхенському автосалоні Ола Калленіус. Глобальний дефіцит мікросхем в автопромі, за оцінками аналітиків, триватиме ще мінімум 15-20 місяців. Однак очікується, що вплив на виробництво має бути менш серйозним вже з наступного року.

Глава концерну Volkswagen Герберт Діс вважає, що ситуація з дефіцитом мікроелектроніки не нормалізується протягом найближчих п’яти років, оскільки попит на смартфони та іншу електроніку продовжує зростати. При цьому автомобільна промисловість програє технологічним компаніям у платоспроможності.

Керівник BMW Олівер Ципс вважає, що проблеми з компонентами збережуться в наступні 6-12 місяців.