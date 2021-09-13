С нехваткой полупроводников не получится справиться и в следующем году.

Глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил изданию Automotive News, что ситуация с дефицитом полупроводников сохранится в 2022 году, а менее напряженной может стать лишь в 2023 году. Руководители других топовых производителей высказывают схожие мнения.

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“Поставщики микроэлектроники ссылаются на структурные проблемы со спросом”, – рассказал на Мюнхенском автосалоне Ола Каллениус. Глобальный дефицит микросхем в автопроме, по оценкам аналитиков, продлится еще минимум 15 – 20 месяцев. Однако ожидается, что влияние на производство должно быть менее серьезным уже со следующего года.

Глава концерна Volkswagen Герберт Дис считает, что ситуация с дефицитом микроэлектроники не нормализуется в течение ближайших пяти лет, поскольку спрос на смартфоны и другую электронику продолжает расти. При этом автомобильная промышленность проигрывает технологическим компаниям в платежеспособности.

Руководитель BMW Оливер Ципс считает, что проблемы с компонентами сохранятся в следующие 6 – 12 месяцев.