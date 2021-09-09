Рейтинг составлен на основе количества жалоб, поступивших от владельцев новых машин в первые 90 дней после покупки и в течение трех лет владения.

Оценивались как автомобили китайских брендов, так и машины совместных предприятий. Эксперты J.D. Power отметили, что качество китайских автомобилей улучшилось во всех аспектах, впервые качество автомобилей массового сегмента превзошло показатели люксовых брендов, а самой большой бедой современных китайских авто является электроника.

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Рейтинг разбит на несколько категорий, в том числе на сегмент массовых автомобилей исключительно китайских брендов.

Среднее качество среди марок массового рынка в 2021 году составляет 209 PP100 (209 жалоб на каждые 100 автомобилей), что на 7 PP100 ниже, чем у брендов класса люкс. Массовые бренды оказались лучшими в категориях информационно-развлекательных систем, функций/элементов управления, дисплеев, но отстают в категории экстерьера. Примечательно, что в США рейтинг JD Power Initial Quality Study в течение последних пяти лет показывает противоположную картину – на машины люксовых брендов поступает меньше жалоб.

Отмечается также, что качество китайских автомобилей из года в год улучшается, примерно на 10 процентов, по статистике жалоб. А больше всего хлопот владельцам автомобилей приносят разъемы питания и USB-порты, неприятный запах в салоне и плохая звукоизоляция. Ранее, в течение предыдущих шести лет, неприятный запах в салоне был самой большой проблемой.

Топ-10 китайских брендов возглавляет Changan, а в первую тройку также входят Chery и Lynk&Co (принадлежит Geely). Следом идут GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (входит в состав Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely и Roewe (SAIC). По непонятным причинам, в рейтинге отсутствуют два автогиганта: Great Wall и FAW со всеми своими суббрендами. Последний упоминается только в списке совместных предприятий в союзе с Toyota.

Фото: рейтинги качества китайских автомобилей / J.D. Power