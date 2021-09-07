Новая фирма получила название Xiaomi EV Company Limited. Исходя из названия, ее деятельность будет сосредоточена на электрическом транспорте.

Уже не новость, что Xiaomi планирует войти в индустрию электромобилей. Теперь же компания официально объявила о рождении Xiaomi EV Company Limited – автомобильной компании.

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Объявление появилось, после завершения регистрации новой компании, которую возглавит Лэй Цзюнь – основатель, глава и исполнительный директор Xiaomi. Уставный капитал новой компании составляет 10 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 1,5 миллиардам долларов.

В конце марта 2021 года основатель Xioami Лэй Цзюнь впервые заявил о планах компании на выпуск электромобилей. Он отметил, что Xioami планирует инвестировать в общей сложности 10 млрд долларов в этот бизнес, в течение следующих 10 лет.

Известно, что в Xiaomi EV Company Ltd уже работает более 300 сотрудников. Значительная часть этих сотрудников имеет опыт в сфере электротранспорта и являются экспертами в этом секторе. Китайская компания не жалеет денег, чтобы переманивать специалистов из стартапов и от сильных автопроизводителей. Так, Xiaomi недавно поглотила компанию Deepmotion Tech, которая занимается разработкой технологий автономного вождения.

Однако четкой "дорожной карты" – графика выхода автомобилей – Xiaomi EV Company Ltd пока не обнародовала. Пока даже не ясно, собирается ли компания выпускать комплектные электромобили, или сосредоточится на производстве компонентов для них. Хотя одно можно сказать наверняка: компания будет работать над технологиями автоматического управления.