Рейтинг складено на основі кількості скарг, які надійшли від власників нових машин у перші 90 днів, після покупки та протягом трьох років володіння.

Оцінювались як автомобілі китайських брендів, так і машини спільних підприємств. Експерти J.D. Power відзначили, що якість китайських автомобілів покращилась у всіх аспектах, вперше якість автомобілів масового сегменту перевершила показники люксових брендів, а найбільшою бідою сучасних китайських авто є електроніка.

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Рейтинг розбитий на кілька категорій, в тому числі на сегмент масових автомобілів виключно китайських брендів.

Середня якість серед марок масового ринку у 2021 році становить 209 PP100 (209 скарг на кожні 100 автомобілів), що на 7 PP100 нижче, ніж у брендів класу люкс. Масові бренди виявились кращими у категоріях інформаційно-розважальних систем, функцій/елементів управління, дисплеїв, але відстають у категорії екстер'єру. Примітно, що у США рейтинг JD Power Initial Quality Study протягом останніх п’яти років показує протилежну картину – на машини люксових брендів надходить менше скарг.

Відзначається також, що якість китайських автомобілів з року в рік покращується, приблизно на 10 відсотків, за статистикою скарг. А найбільше клопоту власникам автомобілів завдають роз'єми живлення та USB-порти, неприємний запах в салоні та погана звукоізоляція. Раніше, протягом попередніх шести років, неприємний запах у салоні був найбільшою проблемою.

Топ-10 китайських брендів очолює Changan, а до першої трійки також входять Chery і Lynk & Co (належить Geely). Слідом ідуть GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (входить до складу Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely та Roewe (SAIC). З незрозумілих причин, у рейтингу відсутні два автогіганти: Great Wall та FAW з усіма своїми суббрендами. Останній згадується лише у списку спільних підприємств у союзі з Toyota.

Фото: рейтинги якості китайських автомобілів / J.D. Power