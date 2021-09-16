Боси Tesla та General Motors потрапили до щорічного списку світових знаменитостей і політиків, які мають значний вплив на суспільство.

Генеральний директор General Motors Мері Барра та генеральний директор Tesla Ілон Маск є двома з найбільш обговорюваних керівників автомобільної промисловості. Обоє підштовхують США прийняти електромобілі та безсумнівно мають вплив на ринки інших країн світу. Це забезпечило їм місця у списку найвпливовіших людей світу журналу TIME 2021 року.

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TIME звертає увагу на те, що Маск та Барра активно просувають екологічно чистий електротранспорт і це однією з причин включення їх до списку. “Барра проводить значні зміни в 113-річній історії автовиробника”, оскільки вона “очолила зобов'язання GM продавати лише транспортні засоби з нульовими викидами до 2035 року”, тому що, за її словами, “робити це – правильно”.

Додамо, що це стосується лише портфеля брендів легкових автомобілів, який включає бренди Chevrolet, Cadillac, GMC, Hummer, Buick, Holden та Wuling, але це все одно суттєва зміна. До середини десятиліття концерн пропонуватиме 30 моделей електромобілів у всьому світі.

Фото: Мері Барра – генеральна директорка General Motors / Carscoops

Включення 50-річного Маска до списку цілком зрозуміло, оскільки світ, здається, зависає на кожному твіті, який він публікує. Хоча це неодноразово створювало йому зайві клопоти, засновник і гендиректор Tesla зіграв величезну роль у популяризації електротранспорту та підштовхуванні інших виробників переходити на випуск електромобілів.

Хоча спроби випускати електрокари робили різні виробники й до Tesla, лише седану Model S вдалось запропонувати характеристики і якості, які задовольняли покупців. Споживачі відреагували й зараз ринкова капіталізація компанії становить понад 750 мільярдів доларів.