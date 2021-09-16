Боссы Tesla и General Motors попали в ежегодный список мировых знаменитостей и политиков, которые имеют значительное влияние на общество.

Генеральный директор General Motors Мэри Барра и генеральный директор Tesla Илон Маск являются двумя из самых обсуждаемых руководителей автомобильной промышленности. Оба подталкивают США принять электромобили и несомненно имеют влияние на рынки других стран мира. Это обеспечило им места в списке самых влиятельных людей мира журнала TIME 2021 года.

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TIME обращает внимание на то, что Маск и Барра активно продвигают экологически чистый электротранспорт и это является одной из причин включения их в список. “Барра проводит значительные изменения в 113-летней истории автопроизводителя”, поскольку она “возглавила обязательства GM продавать только транспортные средства с нулевыми выбросами до 2035 года”, потому что, по ее словам, “делать это правильно”.

Добавим, что это касается только портфеля брендов легковых автомобилей, который включает бренды Chevrolet, Cadillac, GMC, Hummer, Buick, Holden и Wuling, но это все равно существенное изменение. К середине десятилетия концерн будет предлагать 30 моделей электромобилей во всем мире.

Фото: Мэри Барра – генеральный директор General Motors / Carscoops

Включение 50-летнего Маска в список вполне объяснимо, поскольку мир, похоже, висит на каждом твите, которые он публикует. Хотя это неоднократно создавало ему лишние хлопоты, основатель и гендиректор Tesla сыграл огромную роль в популяризации электротранспорта и подталкивании других производителей переходить на выпуск электромобилей.

Хотя попытки выпускать электрокары предпринимали разные производители и до Tesla, лишь седану Model S удалось предложить характеристики и качества, которые удовлетворяли покупателей. Потребители отреагировали и сейчас рыночная капитализация компании составляет более 750 миллиардов долларов.