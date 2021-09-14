Завод строят в Чили, совместно с Highly Innovative Fuels (Чили) и Siemens Energy, также в проект вовлечены компании ExxonMobil, Gasco, Enel и ENAP.

Предприятие Haru Oni ​​в Пунта-Аренас должно заработать в середине 2022 года. Производство будет экологически чистым, с использованием ветровых генераторов энергии, а продуктом завода будет синтетическое горючее eFuel.

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Завод Haru Oni ​​использует энергию ветра для электролиза воды. Полученный водород может быть сам по себе горючим, но он также используется для второго этапа – превращение в искусственный метанол, при одновременном захвате углекислого газа из атмосферы. Синтетический метанол также является хорошим горючим, но на заводе будут перерабатывать и его – уже в синтетический бензин.

План предусматривает выпуск синтетического горючего в объеме 130 тысяч литров в год на начальном этапе, с ростом до 55 миллионов литров до 2024 года и до 550 миллионов – до 2026 года. Поскольку для его производства синтетического горючего захватывается углекислый газ, дальнейшее использование ДВС не увеличит углеродный след, а лишь восстановит баланс.

Компания Porsche еще весной начала применять синтетическое топливо марки Esso, произведенное из растительного сырья, в своих трековых болидах. Немецкий производитель спорткаров надеется сохранить автомобили с ДВС, благодаря синтетическому топливу. Верят в это и некоторые другие крупные компании, от Bosch в Mazda.

У синтезированного из ветра, воды и воздуха топлива, есть все шансы на коммерческий успех, так как оно может заменить нефтепродукты для автотранспорта и позволит использовать нынешние автомобили еще некоторое время. А Чили хочет стать главным производителем синтетического горючего в мире, построив установки для электролиза мощностью 5 ГВт к 2025 году и 25 ГВт – до 2030 года.