На прошлой неделе швейцарская почтовая служба DPD Switzerland, шинный гигант Continental Tyres и производитель электрических грузовиков Futuricum объявили, что побили рекорд Гиннеса на самое большое расстояние, которое преодолел электрически йгрузовик типа FCEV без подзарядки. Тягач с модифицированным силовым агрегатом Volvo, проехал 1099 километров.

Грузовой автомобиль преодолел дистанцию на испытательной трассе Continental длиной 2,8 километра близ Ганновера в Германии. Команда использовала двух водителей для заезда, который длился 23 часа и они менялись каждые четыре с половиной часа.

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Тяжелые грузовики и автобусы продуцируют около 1/5 вредных выбросов на транспорте в ЕС, поэтому в этом секторе производителям еще предстоит поработать, но сдвиги уже есть. Ряд автопроизводителей и новые компании стремятся перевести отрасль на электроэнергию. А такие крупные компании, как Volvo и Mercedes уже выпускают свои электрические грузовики, что доказывает, что электромобили могут делать все не хуже чем тягачи с двигателями внутреннего сгорания.

19-тонный грузовик Futuricum имеет мощность 680 л. с. и аккумулятор емкостью 680 кВт-ч, что является самым большим в своем классе. Для рекордного заезда машину оборудовали высокоэффективными шинами с низким сопротивлением качению от Continental. Тягач с фурой прошел 392 круга кольцевой трассы длиной 2,8 километра, при средней скорости 50 км/ч.

“Мы решили инвестировать в электрическую мобильность на ранней стадии”, – сказал Марк Франк, директор по стратегии и инновациям DPD Switzerland, которая эксплуатирует автомобиль. "Грузовик Futuricum уже около полугода ездит между складом в Мелине до распределительного центра в Цюрихе"”. Это рекорд, говорят партнеры, которые его установили, доказывает, что грузовые перевозки с электромобилями возможны.