Шины Continental GreenConcept на 35 процентов состоят из возобновляемого сырья и еще на 17 процентов – из вторсырья.

Компания Continental представила на выставке IAA 2021 в Мюнхене концептуальную шину GreenConcept, которую уже в следующем году будут тестировать в реальных условиях. К 2050 году компания планирует полностью перейти на производство из экологически чистых материалов.

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Шины GreenConcept на 35 процентов состоят из природных материалов: каучука из одуванчиков, силикатов из пепла рисовой шелухи, а также растительных масел и смол. Еще 17 процентов приходится на вторсырье – сталь, технический углерод и полиэстер, полученный путем переработки около 60 пластиковых бутылок. При этом радиальный каркас шины впервые в истории будет изготовлен именно из полиэстера.

Концептуальная шина оказалась на 40% легче обычного. Производитель указывает, что шина весит 7,5 килограмма, но не указывает, в каком размере. Также шина имеет на 25% ниже сопротивление качению, что означает меньшее потребление энергии для автомобиля. В случае с электромобилем, это обеспечивает на 6% больший запас хода.

Кроме того, благодаря уникальному составу, прототип шины предусматривает возможность неоднократной замены протектора.

В следующем году Continental планирует начать массовое внедрение технологии ContiRe.Tex, которая предусматривает использование переработанных материалов в автомобильных шинах. А к 2050 году шинный гигант обещает выпускать 100-процентно экологические шины.

Фото: экошина Continental GreenConcept / Continental