Мотошлем X1 от японской компании Cross Helmet является настоящим технологическим шедевром на страже безопасности байкеров.

Со шлемом Cross Helmet X1 у райдера появляются глаза на затылке.

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Команда создателей Cross Helmet X1 – это, собственно, компания Cross Helmet и группа японских инженеров, дизайнеров и заядлых мотоциклистов, которые объединили свой опыт для создания продукта, который мы сейчас видим.

Благодаря X1 мотоциклисту не нужно крутить головой, чтобы оглянуться, даже можно не смотреть в зеркала, поскольку встроенная в тыльную сторону шлема видеокамера выводит изображение на визор с встроенными экранами высокого разрешения. Угол захвата камеры составляет 170 градусов, что полностью исключает такое явление, как слепые зоны.

Кроме того, шлем имеет функцию подавления шума, интегрированную систему управления музыкой и звонками с телефона, с сенсорными кнопками на корпусе. Также эта мультимедийная система позволяет использовать Siri или Google Assistant, не говоря уже об интеграции интеллектуальных устройств, чтобы отслеживать поездки, планировать маршруты и позволять пользователям общаться друг с другом.

Фото: мотошлем Cross Helmet X1 с 360-градусным углом обзора / Cross Helmet

При всей своей технологичности шлем полностью отвечает всем требованиям к безопасности и получил соответствующие сертификаты DOT, ECE и JIS. Вес же шлема не сильно отличается от массы обычного – он весит всего 1920 граммов.

Благодаря светодиодным огням безопасности и продолжительности работы 4-6 часов в зависимости от используемых функций X1 станет надежным спутником байкеров всех типов двухколесников, готовых заплатить примерно 1515 евро.