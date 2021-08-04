Мотошолом X1 від японської компанії Cross Helmet є справжнім технологічним шедевром на варті безпеки байкерів.

Із шоломом Cross Helmet X1 у райдера з’являються очі на потилиці.

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Команда творців Cross Helmet X1 – це, власне, компанія Cross Helmet та група японських інженерів, дизайнерів та завзятих мотоциклістів, які об’єднали свій досвід для створення продукту, який ми зараз бачимо.

Завдяки X1, мотоциклісту не потрібно крутити головою, щоб озирнутись, навіть можна не зиркати у дзеркала, оскільки вбудована в тильний бік шолома відеокамера виводить зображення на візор з вбудованими екранами високої роздільної здатності. Кут захоплення камери становить 170 градусів, що повністю виключає таке явище, як сліпі зони.

Крім того, шолом має функцію придушення шуму, інтегровану систему управління музикою та дзвінками з телефону, із сенсорними кнопками на корпусі. Також ця мультимедійна система дозволяє використовувати Siri або Google Assistant, не кажучи вже про інтеграцію інтелектуальних пристроїв, щоб відстежувати поїздки, планувати маршрути та дозволяти користувачам спілкуватися один з одним.

Фото: мотошолом Cross Helmet X1 з 360-градусним кутом огляду / Cross Helmet

При усій своїй технологічності, шолом повністю відповідає усім вимогам до безпеки й отримав відповідні сертифікати DOT, ECE та JIS. Вага ж шолому не сильно відрізняється від маси звичайного – він важить усього 1920 грамів.

Завдяки світлодіодним вогням безпеки та тривалості роботи 4-6 годин, залежно від функцій, які використовуються, X1 стане надійним супутником байкерів усіх типів двоколісників, готових заплатити за приблизно 1515 євро.