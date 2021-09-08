Шини Continental GreenConcept на 35 відсотків складаються з відновлюваної сировини й ще на 17 відсотків – із вторсировини.

Компанія Continental представила на виставці IAA 2021 у Мюнхені концептуальну шину GreenConcept, яку вже наступного року будуть тестувати в реальних умовах. До 2050 року компанія планує повністю перейти на виробництво з екологічно чистих матеріалів.

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Шини GreenConcept на 35 відсотків складаються з природних матеріалів: каучуку з кульбаби, силікатів з попелу рисового лушпиння, а також рослинних олив та смол. Ще 17 відсотків припадає на вторсировину – сталь, технічний вуглець і поліестер, отриманий шляхом переробки приблизно 60 пластикових пляшок. При цьому радіальний каркас шини вперше в історії буде виготовлений саме з поліестеру.

Концептуальна шина виявилась на 40% легшою за звичайну. Виробник вказує, що шина важить 7,5 кілограма, але не вказує, в якому розмірі. Також шина має на 25% нижчий опір коченню, що означає менше споживання енергії для автомобіля. У випадку з електромобілем, це забезпечує на 6% більший запас ходу.

Крім того, завдяки унікальному складу, прототип шини передбачає можливість неодноразової заміни протектора.

Наступного року Continental планує почати масове впровадження технології ContiRe.Tex, яка передбачає використання перероблених матеріалів в автомобільних шинах. А до 2050 року шинний гігант обіцяє випускати 100-відсотково екологічні шини.

Фото: еко-шина Continental GreenConcept / Continental