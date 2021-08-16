Компактний і потужний акумуляторний блок має ще одну перевагу – він швидкозмінний.

Акумулятори для швидкої заміни мають технологію Varta V4Drive, відому своєю високою продуктивністю компактною конструкцією та стійкістю до низьких температур. Спеціалісти Continental Engineering Services додали до цих якостей зручність.

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Партнерство між Continental Engineering Services та виробником акумуляторів Varta зосереджено на впровадженні нових технологій та продуктів для ринку мікромобільності. Змінний акумулятор став першим спільним проєктом. 48-вольтовий акумулятор для двоколісних транспортних засобів пропонує потужність не менше 10 кВт.

Літій-іонний акумулятор важить 9 кг і пропонує діапазон пробігу близько 50 км. Цей діапазон можна подвоїти чи збільшувати скільки завгодно, використовуючи дві та більше батарей, оскільки система управління акумуляторами дозволяє підключати та контролювати будь-яку кількість блоків.

Окрім того, що акумулятор Continental-Varta є легким, його легко встановлювати та знімати за допомогою простого кріплення. Він також має ручку для зручності перенесення.

Фото: знімні компактні акумулятори для двоколісного транспорту Continental-Varta / Autoevolution