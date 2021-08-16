Компактный и мощный аккумуляторный блок имеет еще одно преимущество – он быстросменный.

Аккумуляторы для быстрой замены имеют технологию Varta V4Drive, известную своей высокой производительностью компактной конструкцией и устойчивостью к низким температурам. Специалисты Continental Engineering Services добавили к этим качествам удобство.

Узнайте также: Для мотоциклистов создали шлем с 360-градусным обзором, Siri и Google Assistant

Партнерство между Continental Engineering Services и производителем аккумуляторов Varta сосредоточено на внедрении новых технологий и продуктов для рынка микромобильности. Сменный аккумулятор стал первым совместным проектом. 48-вольтовый аккумулятор для двухколесных транспортных средств предлагает мощность не менее 10 кВт.

Литий-ионный аккумулятор весит 9 кг и предлагает диапазон пробега около 50 км. Этот диапазон можно удвоить или увеличивать сколько угодно, используя две и более батарей, поскольку система управления аккумуляторами позволяет подключать и контролировать любое количество блоков.

Помимо того, что аккумулятор Continental-Varta легкий, его легко установить и снять с помощью простого крепления. У него есть также ручка для удобства переноски.

Фото: съемные компактные аккумуляторы для двухколесного транспорта Continental-Varta / Autoevolution