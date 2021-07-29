Грузовой транспорт будет работать по принципу трамваев и троллейбусов.

Хотя легковой электротранспорт уже является довольно распространенным явлением, в секторе грузовиков переход на чистую энергию происходит медленнее. Одной из причин является сложность зарядки больших машин, а одним из решений – проводные электролинии на автомагистралях, вроде трамвайных. Правительство Великобритании только что объявило, что финансирует установку наземных электрических кабелей на 20-километровом отрезке трассы M180 близ города Сканторп, а к 2030 году такие линии должны покрыть значительную часть дорог страны.

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Программа электрических магистралей стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов – это пилотная схема для проверки целесообразности и работоспособности технологии. Если пилотный проект даст хорошие результаты, его территория будет расширена на всю страну. Параллельно с ним будет проводиться исследование эффективности грузовиков на водородной энергии и обычных батарейных.

План предусматривает оснащение грузовых автомобилей шведской марки Scania электрическими штанговыми подъемниками (пантографами) Siemens. Подобные исследования проводятся в Германии, Швеции и США.

Подобно троллейбусам, которые стали популярными во всем мире в начале 20-го века, грузовики забирают ток от подвесных проводов. Это означает, что грузовики могут быть оснащены меньшими аккумуляторами, которых должно хватать лишь на то, чтобы добраться от одной к другой электролинии. Это также может ускорить время транспортировки, по сравнению с аккумуляторным грузовиком, поскольку нет необходимости останавливаться для подзарядки посреди маршрута.

Фото: "троллейбусные" электрогрузовики Scania с системой Siemens eHighway / Carscoops

В академическом исследовании предполагается, что система электронных магистралей, которая охватывает важнейшие автодороги Великобритании, может быть завершена до 2030 года по цене 19 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства, по мнению правительства, можно получить за 15 лет из налогов за потребление электроэнергии.