Вантажний транспорт працюватиме за принципом трамваїв і тролейбусів.

Хоча легковий електротранспорт вже є досить поширеним явищем, у секторі вантажівок перехід на чисту енергію відбувається повільніше. Однією з причин є складність зарядки великих машин, а одним із рішень – дротові електролінії на автомагістралях, на зразок трамвайних. Уряд Великобританії щойно оголосив, що фінансує встановлення наземних електричних кабелів на 20-кілометровому відрізку траси M180 поблизу міста Сканторп, а до 2030 року такі лінії повинні покрити значну частину доріг країни.

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Програма електричних магістралей вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів – це пілотна схема для перевірки доцільності та працездатності технології. Якщо пілотний проєкт дасть гарні результати, його територія буде розширена на всю країну. Паралельно з ним проводитиметься дослідження ефективності вантажівок на водневій енергії та звичайних батарейних.

План передбачає оснащення вантажних автомобілів шведської марки Scania електричними штанговими підіймачами (пантографами) Siemens. Подібні дослідження проводяться у Німеччині, Швеції та США.

Подібно до тролейбусів, які стали популярними у всьому світі на початку 20-го століття, вантажівки забирають струм від підвісних дротів. Це означає, що вантажівки можуть бути оснащені меншими акумуляторами, яких має вистачати лиш на те, щоб дістатись від однієї електролінії до іншої. Це також може пришвидшити час транспортування, у порівнянні з акумуляторною вантажівкою, оскільки нема потреби зупинятись для підзарядки посеред маршруту.

Фото: “тролейбусні” електровантажівки Scania з системою Siemens eHighway / Carscoops

В академічному дослідженні передбачається, що система електронних магістралей, що охоплює найважливіші автошляхи Великобританії, може бути завершена до 2030 року за ціною 19 мільярдів фунтів стерлінгів. Ці кошти, на думку уряду, можна отримати за 15 років з податків за споживання електроенергії.