Минулого тижня швейцарська поштова служба DPD Switzerland, шинний гігант Continental Tyres та виробник електричних вантажівок Futuricum оголосили, що побили рекорд Гіннеса за найбільшу відстань, яку подолала електрична вантажівка типу FCEV без підзарядки. Тягач з модифікованим силовим агрегатом Volvo, проїхав 1099 кілометрів.

Вантажний автомобіль подолав дистанцію на випробувальній трасі Continental довжиною 2,8 кілометри поблизу Ганновера у Німеччині. Команда використовувала двох водіїв для заїзду, який тривав 23 години і вони мінялись кожні чотири з половиною години.

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Важкі вантажівки та автобуси продукують близько 1/5 шкідливих викидів на транспорті у ЄС, тому в цьому секторі виробникам ще належить попрацювати, але зрушення вже є. Ряд автовиробників та нові компанії прагнуть перевести галузь на електроенергію. А такі великі компанії, як Volvo та Mercedes вже випускають власні електричні вантажівки, що доводить, що електромобілі можуть робити все не гірше за тягачі з двигунами внутрішнього згорання.

19-тонна вантажівка Futuricum має потужність 680 к.с. та акумулятор ємністю 680 кВт-год, що є найбільшим у своєму класі. Для рекордного заїзду машину обладнали високоефективними шинами з низьким опором коченню від Continental. Тягач з фурою пройшов 392 кола кільцевої траси довжиною 2,8 кілометри, при середній швидкості 50 км/год.

“Ми вирішили інвестувати в електричну мобільність на ранній стадії”, – сказав Марк Франк, директор зі стратегії та інновацій DPD Switzerland, яка експлуатує автомобіль. “Вантажівка Futuricum вже близько пів року їздить між складом у Мьоліні до розподільчого центру в Цюріху”. Цей рекорд, кажуть партнери, які його встановили, доводить, що вантажні перевезення з електромобілями можливі.