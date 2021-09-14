Завод будують у Чилі, спільно з Highly Innovative Fuels (Чилі)та Siemens Energy, також у проєкт залучені компанії ExxonMobil, Gasco, Enel та ENAP.
Підприємство Haru Oni в Пунта-Аренас має запрацювати в середині 2022 року. Виробництво буде екологічно чистим, з використанням вітрових генераторів енергії, а продуктом заводу буде синтетичне пальне eFuel.
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Завод Haru Oni використовує енергію вітру для електролізу води. Отриманий водень може бути сам по собі пальним, але він також використовується для другого етапу – перетворення на штучний метанол, при одночасному захопленні вуглекислого газу з атмосфери. Синтетичний метанол також є добрим пальним, але на заводі перероблятимуть і його – вже на синтетичний бензин.
План передбачає випуск синтетичного пального в об’ємі 130 тисяч літрів на рік на початковому етапі, з ростом до 55 мільйонів літрів до 2024 року і до 550 мільйонів – до 2026 року. Оскільки для його виробництва синтетичного пального захоплюється вуглекислий газ, подальше спалювання використання ДВЗ не збільшить вуглецевий слід, а лише відновить баланс.
Компанія Porsche ще навесні почала застосовувати синтетичне пальне марки Esso, вироблене з рослинної сировини, у своїх трекових болідах. Німецький виробник спорткарів сподівається зберегти автомобілі з ДВЗ, завдяки синтетичному пальному. Вірять у це й деякі інші великі компанії, від Bosch до Mazda.
Синтезоване з вітру, води й повітря пальне, має всі шанси на комерційний успіх, адже може замінити нафтопродукти для автотранспорту і дозволить використовувати нинішні автомобілі ще деякий час. А Чилі хоче стати головним виробником синтетичного пального у світі, побудувавши установки для електролізу потужністю 5 ГВт до 2025 року та 25 ГВт – до 2030 року.