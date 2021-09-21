Жовтень буде важким місяцем для японського бренду, оскільки всі 14 японських заводів Toyota призупинятимуть свою роботу.

Через брак запасних частин і нову хвилю COVID-19 в Південно-Східній Азії, концерн Toyota призупинятиме роботу своїх підприємств у Японії на термін до 11 діб. Найбільш відчутною павза буде для Land Cruiser 300, оскільки його конвеєр буде зупинений майже на пів місяця.

Дізнайтесь також: Потужний пікап Toyota Tundra нового покоління представлений офіційно

Як ми повідомляли раніше, деяким покупцям Toyota Land Cruiser 300 доведеться чекати чотири роки на свої машини. Чергові затримки ще більше загострять ситуацію. Японське видання Car Watch повідомляє, що завод Toyota Motor Takaoka Plant, де випускаються Corolla, Corolla Touring та Corolla Cross, буде простоювати добу, фабрика, де виготовляють C-HR та Aqua, зупиниться на дев'ять діб, а виробництво Land Cruiser 300 та Lexus LX поставлять на павзу мінімум на одинадцять днів.

Дефіцит мікрочіпів торкнеться 27 із 28 конвеєрних ліній Toyota, що змусило виробника відкоригувати виробничі плани на жовтень більш як на третину. За останнім прогнозом, у жовтні Toyota випустить близько 550 тисяч машин, що на 150 тисяч менше, ніж планувалось на початку року.