Цієї прем'єри у США чекали півтора десятиліття. Після кількох рестайлінгів японський бренд представив нову генерацію своєї найбільш американської моделі одразу в кількох версіях.

Toyota Tundra 2022 у новому поколінні пропонує версії з V6 і гібридною силовою установкою, а також спортивне виконання TRD.

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Tundra другого покоління випускається з листопаду 2006 року. Північноамериканський підрозділ японської марки саме вчасно вивів нове покоління моделі на ринок, оскільки щойно оновились головні конкуренти – Ford F-150 та Ram 1500.

Нове покоління пікапа зберіг елементи дизайну попередника, але отримав нову раму та пружинну задню підвіску. Tundra буде доступний з чотиридверною кабіною Double Cab і CrewMax та вантажними відсіками довжиною 1,98 і 1,68 метра.

У базової версії моделі нового покоління буде восьмидюймовий екран мультимедійної системи буде, а дорожчі пікапи матимуть величезний 14-дюймовий тачскрін. В обох випадках мультимедія підтримує протоколи Android Auto та Apple CarPlay.

Toyota Tundra 2022 з мотором V8 не буде. Основним агрегатом для моделі тепер виступає 3,5-літровий бензиновий турбомотор V6 потужністю 395 кінських сил та з крутним моментом у 649 Нм. Замість нього можна обрати гібридну установку i-Force Max на 443 сили та 790 Нм. В обох випадках з мотором поєднується 10-швидкісна автоматична трансмісія.

Фото: Toyota Tundra 2022 / Toyota

Більш пристосована для бездоріжжя версія Tundra TRD Pro з посиленою підвіскою на амортизаторах Fox, системою контролю руху на бездоріжжі (Crawl Control), системою вибору режимів руху Multi-Terrain Select і додатковим освітленням на даху, буде доступна лише з гібридною силовою установкою. Гібридними також можуть бути пікапи у комплектаціях Limited, Platinum і 1794 Edition.

Toyota щедро оснащує пікап асистентами водіння та розумними помічниками в комплексі Toyota Safety Sense 2.5. Список систем включає екстрене гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, моніторинг сліпих зон, допомогу при виїзді з паркінгу заднім ходом.

Американські дилери Toyota почнуть отримувати нові пікапи Tundra до кінця року, але ціни поки не оголошені. Американські ЗМІ пророкують новому пікапу ціновий діапазон від 36 до 60 тисяч доларів.