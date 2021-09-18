Електричний седан оснащений системою автоматизованого управління на основі LiDAR, вищого рівня, ніж Tesla Autopilot. При цьому Xpeng майже вдвічі дешевший за Tesla Model 3.

У червні Volvo оголосила, що наступник XC90 стане першим серійним автомобілем з системою автоматизованого управління на основі LiDAR в базовому оснащенні. Китайська компанія Xpeng мала інші плани й випередила Volvo з ринковим дебютом свого електричного седана P5. Щоправда, високі технології не включено у вартість базової моделі Xpeng P5.

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Наразі на Xpeng P5 оголошено ціни для китайського ринку, де новинка буде конкурувати з Tesla Model 3, починаючи з жовтня. Незабаром після цього електрокар повинен з’явитись на обраних європейських ринках, передусім в Норвегії. Також Xpeng має амбіції на панамериканський ринок.

Для початку, компактний седан Tesla Model 3 у Китаї коштує від 251 740 юанів – це 38 960 доларів або 1 039 654 гривень. Електрокар американського бренду у базовій версії не може похвалитись фірмовим “Автопілотом”. Немає усіх функцій і базовий Xpeng P5, але і коштує він дешевше.

Xpeng пропонує 6 версій P5, за ціною від 160 до 230 тисяч юанів (24 670 – 38 550 доларів). Тобто найдорожчий Xpeng P5 з “повним фаршем” коштує на 410 доларів дешевше за базовий Tesla's Model 3, тоді як в топовій комплектації Tesla коштує 339 900 юанів, а це вже 52 400 доларів.

Xpeng P5 має довжину 4,81 метра, ширину 1,84, висоту 1,52 і колісну базу 2,77 метра. Коефіцієнт опору повітрю 0,223. На жаль, Xpeng оприлюднив показники продуктивності за стандартами NEDC, що не належним чином порівнюється з WLTP або EPA.

Китайська компанія заявила, що результати незалежних тестів в реальних умовах показали відповідність заявленому запасу ходу у 460 кілометрів 97,1%. Далекохідний P5 з паспортним запасом ходу у 600 кілометрів у тих же тестах показав реальний пробіг на 94,9% від цієї цифри (тобто, 569,4 км). Xpeng також заявив, що Tesla Model 3 у цих тестах досягла лише 74,3% заявленого запасу ходу у 468 км.

Хоча є інформація, що у P5 будуть версії з повним та заднім приводом, у своєму офіційному прес-релі компанія про це не згадує. Лиш повідомляє, що максимальна потужність автомобіля складе 155 кВт (208 к.с.) і 310 Нм. Електрокар комплектуватимуть батареєю на 55,9 кВт-год, 66,2 або 71,4.

Xpeng значно більше уваги у своїй презентації приділив системі автоматизованого управління під назвою XPILOT. За кількістю датчиків, які вона використовує, XPILOT є передовою системою серед собі подібних. Крім двох призм LiDAR, електричний седан оснащений 12 ультразвуковими радарами, 5 міліметровими радіолокаторами, 13 камерами високої чіткості та високоточним пристроєм позиціювання.

LiDAR виступає “очима” системи XPILOT у найновішій версії 3.5 – наявні моделі марки, як Xpeng P7, оснащуються XPILOT 2.5. Одна з функцій системи XPILOT називається NGP (Navigation Guided Pilot) і дозволяє електроніці керувати автомобілем та контролювати його швидкість у міському середовищі, перебираючи на себе функції водія. Поки що жоден серійний автомобіль не має системи автоматизованого управління вище 3-го рівня з 5. Xpeng не згадує, якому рівню автономності відповідають можливості XPILOT 3.5.

Крім функцій автономного управління, Xpeng P5 також може похвалитись голосовим помічником та широкими можливостями підключення.

Фото: Xpeng P5 / Xpeng