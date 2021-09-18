Электрический седан оснащен системой автоматизированного управления на основе LiDAR более высокого уровня, чем Tesla Autopilot. При этом Xpeng почти вдвое дешевле Tesla Model 3.

В июне Volvo объявила, что преемник XC90 станет первым серийным автомобилем с системой автоматизированного управления на основе LiDAR в базовом оснащении. У китайской компании Xpeng были другие планы и она опередила Volvo с рыночным дебютом своего электрического седана P5. Правда, высокие технологии не включены в стоимость базовой модели Xpeng P5.

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Сейчас на Xpeng P5 объявлены цены для китайского рынка, на котором новинка будет конкурировать с Tesla Model 3 начиная с октября. Вскоре после этого электрокар должен появиться на избранных европейских рынках, прежде всего в Норвегии. Также Xpeng имеет амбиции на панамериканский рынок.

Для начала, компактный седан Tesla Model 3 в Китае стоит от 251 740 юаней – это 38 960 долларов или 1 039 654 гривен. Электрокар американского бренда в базовой версии не может похвастаться фирменным “Автопилотом”. Нет всех функций и у базового Xpeng P5, но и стоит он дешевле.

Xpeng предлагает 6 версий P5, по цене от 160 до 230 тысяч юаней (24 670 – 38 550 долларов). То есть самый дорогой Xpeng P5 с "полным фаршем" стоит на 410 долларов дешевле базового Tesla'S Model 3, тогда как в топовой комплектации Tesla стоит 339 900 юаней, а это уже 52 400 долларов.

Xpeng P5 имеет длину 4,81 метра, ширину 1,84, высоту 1,52 и колесную базу 2,77 метра. Коэффициент сопротивления воздуху 0,223. К сожалению, Xpeng обнародовал показатели производительности по стандартам NEDC, что не должным образом сравнивается с WLTP или EPA.

Китайская компания заявила, что результаты независимых тестов в реальных условиях показали соответствие заявленному запасу хода в 460 километров 97,1%. Дальноходный P5 с паспортным запасом хода в 600 километров в тех же тестах показал реальный пробег на 94,9% от этой цифры (то есть, 569,4 км). Xpeng также заявил, что Tesla Model 3 в этих тестах достигла лишь 74,3% заявленного запаса хода в 468 км

Хотя есть информация, что у P5 будут версии с полным и задним приводом, в своем официальном пресс-релизе компания об этом не упоминает. Лишь сообщает, что максимальная мощность автомобиля составит 155 кВт (208 л. с.) и 310 Нм. Электрокар будут комплектовать батареей на 55,9 кВт-ч, 66,2 или 71,4.

Xpeng значительно больше внимания в своей презентации уделил системе автоматизированного управления под названием XPILOT. По количеству датчиков, которые она использует, XPILOT является передовой системой среди себе подобных. Кроме двух призм LiDAR, электрический седан оснащен 12 ультразвуковыми радарами, 5 миллиметровыми радиолокаторам, 13 камерами высокой четкости и высокоточным устройством позиционирования.

LiDAR выступает “глазами” системы XPILOT в новейшей версии 3.5 – существующие модели марки, как Xpeng P7, оснащаются XPILOT 2.5. Одна из функций системы XPILOT называется NGP (Guided Navigation Pilot) и позволяет электронике управлять автомобилем и контролировать его скорость в городской среде, перенимая на себя функции водителя. Пока что ни один серийный автомобиль не имеет системы автоматизированного управления выше 3-го уровня с 5. Xpeng не упоминает, какому уровню автономности соответствуют возможности XPILOT 3.5.

Помимо функций автономного управления, Xpeng P5 также может похвастаться голосовым помощником и широкими возможностями подключения.

Фото: Xpeng P5 / Xpeng