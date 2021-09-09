Утверждается, что он умнее большинства современных автономных автомобилей.

Компания Xpeng Robotics только что громко заявила о своем существовании, представив свою первую товарную модель – робота-единорога. "Это сочетание самых современных технологий: модули питания, управление движением, интеллектуальное вождение и взаимодействие человека и работа", – заявляет Xpeng Robotics.

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Забудьте об автономных транспортных средствах, за углом есть что-то еще круче – пони-робот с которым можно взаимодействовать и кататься на нем, как на настоящем коне. Китайский производитель электромобилей Xpeng, также известный как Xiaopeng Motors и XMotors.ai имеет штаб-квартиру в Гуанчжоу, офисы в Калифорнии и представлен ​​на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Неожиданно заявив о себе, побочная компания Xpeng Robotics сразу представила робота, который может стать настоящим хитом на рынке электроники и желанным подарком для многих детей. В то время, как американцы из Boston Dynamics (недавно компанию приобрел Hyundai) экспериментируют с желтым роботом-собакой по имени Spot, китайские разработчики дали волю фантазии и адресуют своего бота молодой аудитории, которая всегда приносила огромные прибыли производителям игрушек, несмотря на отсутствие у малышей собственных денег. И это, возможно, более удачный маркетинг, чем идея с чрезвычайно умелым и полезным робо-псом. Что и говорить, Spot даже побывал в Чернобыле, где проверял уровень радиации. Интересно, что техногигант с автомобильными амбициями – китайская Xiaomi, также имеет роботическое подразделение, работающее над четвероногим ботом CyberDog.

Фото: робот-единорог Xpeng Robotics / Xpeng Robotics

Но роботизированный пони от Xpeng движется дальше, поскольку сочетает возможности робота и автономного транспортного средства для детей. Это волшебное четвероногое создание с едва заметным рогом на самом деле позволяет ездить на нем, как можно увидеть в презентационном видео.

Робот сочетает высокие технологии, которые позволяют ему перемещаться, обнаруживать объекты на своем пути и проходить препятствия, передвигаться по различным типам поверхности. Также бот обнаруживает живых существ и может следовать за целью – например в игре с мячом.

Цифровой пони от Xpeng также создан быть компаньоном для ребенка, благодаря своей способности реагировать не только на голос и мимику человека, но даже на язык тела и тактильные ощущения, что звучит невероятно. Xpeng Robotics, бесспорно интегрировала технологии искусственного интеллекта на основе технологий, разработанных для автономных автомобилей. В начале этого года Xpeng продемонстрировал свою функцию автономной помощи в управлении NGP – Navigation Guided Pilot.

Когда Роботизированный Единорог (официальное название Robotic Unicorn) от Xpeng Robotics появится на рынке – не сообщается, а видео с ним является только анонсом. Но уже сейчас можно точно сказать, что он станет одним из лучших рождественских подарков. И жаль, что он только для детей.