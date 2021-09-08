Сегодня сообщество Xiaomi официально опубликовало несколько изображений электрического автомобиля Xiaomi M1, созданного пользователем сообщества с ником Mo Fei.

Визуализация электрического автомобиля Xiaomi демонстрирует гладкий дизайн кузова с плавными линиями, простой и стильный, а у колес есть текстура. Предполагается, что электрокар назовут Xiaomi M1.

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Техногигант Xiaomi на днях официально сообщил о создании автомобильной компании Xiaomi EV Company Limited. Известно, что ее штат уже насчитывает более 300 сотрудников, среди которых есть и дизайнер экстерьера модели BMW iX, что может свидетельствовать о намерении Xiaomi играть в классе премиум. Сама компания пока была скупа на подробности, поэтому о внешнем виде электрокара можно только догадываться. Пользователь Mo Fei из сообщества Xiaomi попытался его представить и визуализировать.

Предполагается, что электрический автомобиль Xiaomi M1 будет иметь интеллектуальное управление, автоматическую систему управления автомобилем, Xiao Ai, большой голографический экран управления, возможность заряжаться в течение 5 минут и запасом хода около 1000 километров.

Фото: рендеры электрокара Xiaomi M1 от независимого художника/ My Drivers