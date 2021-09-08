Сьогодні спільнота Xiaomi офіційно опублікувала кілька зображень електричного автомобіля Xiaomi M1, створеного користувачем спільноти з ніком Mo Fei.

Візуалізація електричного автомобіля Xiaomi, вона демонструє гладкий дизайн кузова з плавними лініями, простий і стильний, а колеса мають текстуру. Передбачається, що електрокар назвуть Xiaomi M1.

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Техногігант Xiaomi днями офіційно повідомив про заснування автомобільної компанії Xiaomi EV Company Limited. Відомо, що її штат вже налічує понад 300 співробітників, серед яких є й дизайнер екстер'єру моделі BMW iX, що може свідчити про намір Xiaomi грати у класі преміум. Сама компанія поки була скупа на подробиці, тому про зовнішній вигляд електрокар можна лише здогадуватись. Користувач Mo Fei зі спільноти Xiaomi спробував його уявити та візуалізувати.

Передбачається, що електричний автомобіль Xiaomi M1 матиме інтелектуальне управління, автоматичну систему керування автомобілем, Xiao Ai, великий голографічний екран управління, можливість заряджатися протягом 5 хвилин та запасом ходу близько 1000 кілометрів.

Фото: рендери електрокара Xiaomi M1 від незалежного художника / My Drivers