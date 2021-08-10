Urban eVTOL также заявляет о запасе хода на одном заряде батарей в 480 километров, необычайной динамике полета и нескольких интересных идеях.

Одной из важных преград на пути к коммерциализации персонального воздушного транспорта являются его габариты. Leo от Urban eVTOL такой проблемы лишен – летательный аппарат занимает примерно столько же места, как легковой автомобиль.

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Leo – проект специалиста по электрическим двигателям Пита Битара. Он уже десятилетия работает над персональным электрическим транспортом с вертикальным взлетом. Битар имеет контракт DARPA на разработку электрических ракет, его Verticycle – конкурент GoFly (проект, спонсируемый Boeing). Также Пит Битар только что выиграл одну из девяти наград NASA за свою работу над наземной инфраструктурой и управлением воздушным движением.

В проекте Leo Битар сотрудничает с автомобильным дизайнером Карлосом Салаффом, который отметился такими работами, как эпатажный концепт Mazda Furai и уникальные автобусы, такие красивые, что выставляются на “конкурсах элегантности”.



Фото: Пит Битар с прототипом своего электрического джетпака / New Atlas

Urban eVTOL обнародовала рендеры своего первого аппарата. Leo Coupe – это трехместный круизный челнок, с 16 роторами для вертикального подъема и еще несколькими сзади для горизонтальной тяги. Однако Пит Битар сообщил порталу New Atlas, что показанный на рендерах дизайн не показывает текущую конфигурацию тяги. “Лев” будет иметь 16 10-киловаттных вертикальных пропеллеров, каждый диаметром около 40 см, создавая 534 ньютона тяги – больше, чем способны обеспечить винты на изображениях. В каждом из передних бортов будет три, а в задних – пять пропеллеров. Передняя система движущих частей будет использовать шесть 28-сантиметровых реактивных турбинных двигателей, вместо обычных пропеллеров.

Конструкция кузова использует двойное крыло, которое скручивается спереди и сзади. По словам Битара, он сможет полностью поддерживать Leo в горизонтальном полете, когда он будет двигаться со скоростью около 185 км/ч. Такая конструкция крыльев имеет и другое преимущество, о котором уже говорилось ранее – аэропод достаточно мал, чтобы уместиться в одно парковочное место для автомобиля.

“Мы можем посадить восемь Leo на место одного аппарата Joby”, – говорит Битар об еще одном персональном аэрокаре, упоминая о том, что eVTOL нужно будет где-то садиться и заряжаться между рейсами, ”вертипорты” на вершинах гаражей быстро закончатся, если четыре или пять больших крылатых аппарата будут делать это одновременно.

Leo будет работать на аккумуляторной системе мощностью 66 кВт-ч, разделенной физически на несколько блоков. Часть из них можно будет быстро заменить заряженными блоками в случае необходимости. Благодаря тому, что конструкция самого аппарата является довольно легкой, разработчики надеются получить с полного заряда аккумуляторов примерно 1 час и 15 минут полета, включая около 5 минут на взлет и посадку. А учитывая максимальную скорость в 400 км/ч, за один перелет можно будет преодолевать расстояния до 480 километров.

Urban eVTOL рассчитывает вывести на тесты прототип “летающей рамы” в 2022 году, а для следующих полномасштабных прототипов с кузовом еще нужно найти инвесторов. “Мы считаем, что цена может быть ниже 290 000 долларов, даже при объеме производства меньше 100 единиц в год”, – говорит Пит Битар.

Фото: концепт трехместного пассажирского дрона Urban eVTOL Leo / New Atlas