Urban eVTOL також заявляє про запас ходу на одному заряді батарей у 480 кілометрів, надзвичайну динаміку польоту та кілька цікавих ідей.

Однією з важливих перепон на шляху до комерціалізації персонального повітряного транспорту є його габарити. Leo від Urban eVTOL такої проблеми позбавлений – літальний апарат займає приблизно стільки ж місця, як легковий автомобіль.

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Leo – проєкт спеціаліста з електричних двигунів Піта Бітара. Він вже десятиліття працює над персональним електричним транспортом з вертикальним зльотом. Бітар має контракт DARPA на розробку електричних ракет, його Verticycle – конкурент GoFly (проєкт, спонсорований Boeing). Також Піт Бітар щойно виграв одну з дев'яти нагород NASA за свою роботу над наземною інфраструктурою та управлінням повітряним рухом.

У проєкті Leo Бітар співпрацює з автомобільним дизайнером Карлосом Салаффом, який відзначився такими роботами, як епатажний концепт Mazda Furai та унікальні автобуси, такі гарні, що виставляються на “конкурсах елегантності”.



Фото: Піт Бітар з прототипом свого електричного джетпака / New Atlas

Urban eVTOL оприлюднила рендери свого першого апарата. Leo Coupe – це тримісний круїзний човник, з 16 роторами для вертикального підйому та ще декількома ззаду для горизонтальної тяги. Однак Піт Бітар повідомив порталу New Atlas, що показаний на рендерах дизайн не показує поточну конфігурацію тяги. “Лев” буде мати 16 10-кіловатних вертикальних пропелерів, кожен діаметром близько 40 см, створюючи 534 ньютони тяги – більше, ніж здатні забезпечити гвинти на зображеннях. У кожному з передніх бортів буде три, а в задніх – п’ять пропелерів. Передня система рушіїв буде використовувати шість 28-сантиметрових реактивних турбінних двигунів, замість звичайних пропелерів.

Конструкція кузову використовує подвійне крило, що скручується спереду і ззаду. За словами Бітара, це зможе повністю підтримувати Leo в горизонтальному польоті, коли він рухатиметься зі швидкістю близько 185 км/год). Така конструкція крил має й іншу перевагу, про яку вже говорилось раніше – аеропод досить малий, щоб вміститися в одне паркувальне місце для автомобіля.

“Ми можемо посадити вісім Leo на місце одного апарата Joby”, – говорить Бітар про ще один персональний аерокар, згадуючи про те, що eVTOL потрібно буде десь сідати та заряджатися між рейсами, “вертипорти” на вершинах гаражів швидко закінчаться, якщо чотири або п'ять великих крилатих апарати робитимуть це одночасно.

Leo буде працювати на акумуляторній системі потужністю 66 кВт-год, розділеній фізично на кілька блоків. Частину з них можна буде швидко замінити на заряджені блоки у разі потреби. Завдяки тому, що конструкція самого апарата є досить легкою, розробники сподіваються отримати з повного заряду акумуляторів приблизно 1 годину і 15 хвилин в польоті, включаючи близько 5 хвилин на зліт та посадку. А враховуючи максимальну швидкість у 400 км/год, за один переліт можна буде долати відстані до 480 кілометрів.

Urban eVTOL розраховує вивести на тести прототип “літаючої рами” у 2022 році, а для наступних повномасштабних прототипів з кузовом ще потрібно знайти інвесторів. “Ми вважаємо, що ціна може бути нижче 290 000 доларів, навіть при обсягу виробництва менше 100 одиниць на рік”, – каже Піт Бітар.

Фото: концепт тримісного пасажирського дрона Urban eVTOL Leo / New Atlas