Поліцейські групи SPEED WRD KWP в Ольштині використовують безпілотники для моніторингу трас.

Технології на стражі порядку – вже не новина. Сьогодні водіям слід стежити за стаціонарними та мобільними камерами, камерами середньої швидкості, маркованими та під прикриттям автомобілями, вертольотами, а іноді й дронами. Або просто не порушувати правил дорожнього руху.

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На відео, розміщеному польською поліцією, показано, як автомобілі та мотоцикли перетинають суцільну білу лінію для обгону повільніших машин, блаженно не підозрюючи про те, що їх проступки бачать з неба. Втім, поліцейські безпілотники досить малі та літають достатньо високо, щоб їх могли помітити водії, зосереджені на обгоні. Навіть коли поліціант виходить на дорогу, щоб зупинити їх, вони все ще не підозрюють, що попались на порушенні.

Фото: дрон для виявлення порушників ПДД у Польщі / Policja, MenWorld

Польща – не єдина країна, яка використовує технологію безпілотних літальних апаратів для лову водіїв. Правоохоронці Великобританії вперше почали використовувати безпілотники, оснащені камерами високої роздільної здатності та тепловізійним обладнанням ще у 2019 році. Свої безпілотники для боротьби зі злочинами цього літа також розгорнули в австралійському Квінсленді. Також дрони використовуються поліцією деяких штатів США.