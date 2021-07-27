Полицейские группы SPEED WRD KWP в Ольштыне используют беспилотники для мониторинга трасс.

Технологии на страже порядка – уже не новость. Сегодня водителям следует следить за стационарными и мобильными камерами, камерами средней скорости, маркированными и под прикрытием автомобилями, вертолетами, а иногда и дронами. Или просто не нарушать правил дорожного движения.

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На видео, размещенном польской полицией, показано, как автомобили и мотоциклы пересекают сплошную белую линию для обгона медленных машин, блаженно не подозревая о том, что их проступки видят с неба. Впрочем, полицейские беспилотники довольно малы и летают достаточно высоко, чтобы их могли заметить водители, сосредоточенные на обгоне. Даже когда полицейский выходит на дорогу, чтобы остановить их, они все еще не подозревают, что попались на нарушении.

Фото: дрон для выявления нарушителей ПДД в Польше / Policja, MenWorld

Польша – не единственная страна, которая использует технологию беспилотных летательных аппаратов для ловли водителей. Правоохранители Великобритании впервые начали использовать беспилотники, оснащенные камерами высокого разрешения и тепловизионным оборудованием еще в 2019 году. Свои беспилотники для борьбы с преступлениями этим летом также развернули в австралийском Квинсленде. Также дроны используются полицией некоторых штатов США.