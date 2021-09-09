Стверджується, що він розумніший за більшість сучасних автономних автомобілів.

Компанія Xpeng Robotics щойно голосно заявила про своє існування, представивши свою першу товарну модель – робота-єдинорога. “Це поєднання найсучасніших технологій: модулі живлення, управління рухом, інтелектуальне водіння та взаємодія людини й робота”, – заявляє Xpeng Robotics.

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Забудьте про автономні транспортні засоби, за рогом є щось ще крутіше – поні-робот з яким можна взаємодіяти й кататись на ньому, як на справжньому конику. Китайський виробник електромобілів Xpeng, також відомий як Xiaopeng Motors і XMotors.ai має штаб-квартиру в Гуанчжоу, офіси в Каліфорнії та представлена на Нью-Йоркській фондовій біржі. Тепер у компанії з’явилось дочірнє підприємство Xpeng Robotics.

Несподівано заявивши про себе, побічна компанія Xpeng Robotics одразу представила бота, який може стати справжнім хітом на ринку електроніки та найбажанішим подарунком для багатьох дітей. У той час, як американці з Boston Dynamics (нещодавно компанію придбав Hyundai) експериментують із жовтим роботом-псом на ім’я Spot, китайські розробники дали волю фантазії та адресують свого бота наймолодшій аудиторії, яка завжди приносила величезні прибутки виробникам іграшок, попри відсутність у малечі власних грошей. І це, можливо, більш вдалий маркетинг, ніж ідея з надзвичайно вправним та корисним робо-псом. Що й казати, Spot навіть побував у Чорнобилі, де перевіряв рівень радіації. Цікаво, що техногігант з автомобільними амбіціями – китайська Xiaomi, також має роботичний підрозділ, який працює на чотирилапим ботом CyberDog.

Фото: робот-єдиноріг Xpeng Robotics / Xpeng Robotics

Але роботичний поні від Xpeng рухається далі, оскільки поєднує можливості робота та автономного транспортного засобу для дітей. Це чарівне чотириноге створіння з ледь помітним рогом і маленьким хвостиком насправді дозволяє їздити на ньому, як можна побачити у презентаційному відео.

Робот поєднує високі технології, які дозволяють йому переміщатися, виявляти об’єкти на своєму шляху та минати перешкоди, пересуватись різними типами поверхні. Також бот виявляє живих істот і може слідувати за ціллю – наприклад у грі з м’ячем.

Цифровий поні від Xpeng також створений бути компаньйоном для дитини, завдяки своїй здатності реагувати не тільки на голос та міміку людини, але навіть на мову тіла та тактильні відчуття, що звучить неймовірно. Xpeng Robotics, безперечно інтегрувала технології штучного інтелекту на основі технологій, розроблених для автономних автомобілів. На початку цього року Xpeng продемонстрував свою функцію автономної допомоги в керуванні NGP – Navigation Guided Pilot.

Коли Роботизований Єдиноріг (офіційна назва Robotic Unicorn) від Xpeng Robotics з’явиться на ринку – не повідомляється, а відео з ним є лише анонсом. Та вже зараз можна напевне сказати, що він стане одним з найкращих різдвяних подарунків. І шкода, що він тільки для дітей.